聯合國人權事務委員會：香港必須廢止國安法

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國人權事務委員會今天對香港人權惡化發出警訊，特別呼籲香港廢除北京當局兩年前實施的全面性國家安全法。

法新社報導，聯合國人權事務委員會（UN Human Rights Committee）表示，委員會「對過度廣泛解讀和任意實施國安法深感關切」。

委員會在報告中說，香港應該「採取具體措施廢除目前的國安法」，同時不予執行。香港政府則嚴厲抨擊這份報告。

聯合國人權事務委員會負責監督公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）的實行情況，由18名獨立專家組成，屬聯合國任命，但不代表聯合國發言。

聯合國人權事務委員會指出：「自2020年頒布國安法以來，據稱有超過200人以危及國家安全為由遭到逮捕，其中包括12名兒童。」

香港2019年掀起大規模挺民主的抗議浪潮，當局在全面鎮壓示威活動時，於2020年頒布「香港特別行政區維護國家安全法」，宣告顛覆國家政權、分裂國家、從事恐怖活動及勾結外國勢力為犯罪行為。

國安法生效後，反對派遭到瓦解，多數民主派主要人士逃出香港、遭到解職或監禁。

由於中國未認可公民與政治權利國際公約，聯合國人權事務委員會不審查中國狀況，但1997年香港主權從英國移交給中國後生效的「香港特別行政區基本法」確立了香港的半自治狀態，公民與政治權利國際公約據此在香港實行。

香港政制及內地事務局發言人說，聯合國人權事務委員會持續發出無事實根據的批評，令當局十分失望。

他說：「許多（香港）人民在2019年6月到2020年初發生嚴重暴力衝突期間無法享受到權利與自由，應強調頒布國家安全法是為了恢復民眾的權利與自由。」

聯合國人權事務委員會在報告結論中感嘆，國安法不符合公民與政治權利國際公約，是在「未與（香港）公眾和公民社會協商的情況下」制定。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110728