球賽錯播反送中歌曲 港府約見韓國駐港總領事

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（中央社記者張謙香港14日電）香港政府高層官員今天就亞洲7人橄欖球賽錯播「反送中」運動歌曲一事，約見韓國駐港總領事，除了表達強烈不滿外，還要求徹查事件。

從港英政府到香港特別行政區政府，當局約見外國駐港總領事表達不滿，是非常罕有的事。

港府公布，政府政務司司長陳國基今天主動約見韓國駐香港總領事，就相關事件表達強烈不滿和抗議，並要求對方徹查事件及當中的責任。

韓國仁川昨天舉行亞洲7人橄欖球系列賽第2站香港對韓國的決賽，期間主辦機構亞洲橄欖球總會在播放中國國歌時，播放了香港2019年「反送中」歌曲「願榮光歸香港」，這引起了港府的不滿。

據公布，陳國基強調，雖然亞洲橄欖球總會已解釋事件是當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，並就事件致歉，但特區政府對於總會作為具有豐富辦賽經驗的組織，未能聯同當地主辦機構防止事件發生，表示極度不滿。

他說，亞洲橄欖球總會已確認香港代表隊教練向其提交的國歌錄音正確無誤，但賽事竟播放一首與2019年「黑暴」和「港獨」有密切關係的歌曲，特區政府絕不能接受。

他說，就事件是否涉及串謀違反國歌條例或其他香港法律，警方會展開調查。

此外，特區政府已要求香港橄欖球總會嚴正處理事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，也會去信亞洲橄欖球總會，要求進一步調查事件及當中的責任，並作出交代。（編輯：張淑伶）1111114