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美國若提要求 沙國AI基金：將從中國撤資

2024/5/8 16:22
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（中央社台北8日電）沙烏地阿拉伯新成立的半導體和人工智慧（AI）投資基金Alat的負責人表示，美國是沙國最大合作夥伴，若美國提出要求，基金將從中國撤資。

香港南華早報今天報導，基金負責人米達（Amit Midha）表示，「目前為止，我們被要求保持製造和供應鏈完全分開」，但若與中國的合作帶給美國疑慮，基金將會撤資。

米達指出，「美國是我們的第一大合作夥伴，也是人工智慧、晶片和半導體行業的第一大市場。我們正在美國尋求值得信賴、安全的合作夥伴關係」。

米達又透露，Alat將於6月底宣布與兩家美國科技公司建立合作夥伴關係，並與美國投資公司共同投資。

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Alat由沙烏地阿拉伯主權財富基金之一的公共投資基金（PIF）注資1000億美元（約新台幣3.2兆元）成立。

報導說，沙烏地阿拉伯正在爭奪先進技術的地區領導地位，希望進軍數據中心、人工智慧和半導體製造領域；美國則正加強審視中東國家與中國的關係，擔心北京可能透過沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國家取得受美國管制出口的技術。美國政府已告訴沙國，後者需要在中國和美國技術之間作出選擇。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130508

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