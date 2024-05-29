麥考爾訪立院 期盼台提升國防預算團結保衛台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、范正祥台北29日電）立法院長韓國瑜今天會晤美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪問團一行。麥考爾說，美國國會通過決議案將提供高達20億美元的軍事援助給台灣，期望台灣能夠提升自己的國防預算，未來立法院能如美國國會一樣，秉持團結的精神保衛台灣。

韓國瑜今天在立法院會晤並款宴麥考爾（Michael McCaul）訪問團一行，韓國瑜說，這是麥考爾第2次來訪立法院，立法院對麥考爾一行致上最高的感謝。

麥考爾指出，這次帶領跨黨派議員來台展開深具意義的訪問，「我們通過的相關決議」將大力支持台灣提升國防能力，阻絕中共的侵擾，維持台海和平。

麥考爾說，今年也是歷史性的一年，民進黨連續3次贏得總統大選，也是台灣關係法45週年紀念。台灣關係法象徵著台美關係的韌性，其中包含美國要提供台灣軍備，提升自我防禦能力，他向韓國瑜承諾，一定會力促美國提供台灣相關軍備。

麥考爾指出，立委要審核國防預算來保衛台灣、抵擋中共的侵略，過去幾周看到中共派出機艦擾亂台灣，上週美國國會也通過決議案，將透過國家緊急補充法案提供高達20億美元的軍事援助給台灣。

麥考爾說，美國希望台灣能夠提升自己的國防預算，來保衛難能可貴的民主，抵擋中共的侵略，期望未來立法院能如美國國會一樣，秉持團結的精神保衛台灣。

麥考爾表示，美國人民與國會都大力支持台灣提升國防自主能力，希望未來民主黨、共和黨、民進黨、國民黨跨黨派一起合作，維持台海和平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，麥考爾提到，過去幾天看到民主精神在台灣運作，其實在美國國會也常有類似情況，可以看到人民上街和平抗爭，不用擔心會遭到復仇或任何攻擊。他也認為，台灣真的是一座民主燈塔，人民的抗爭並不是軟弱的象徵，而是力量的展現。

麥考爾指出，中共不斷打壓和平示威運動，例如在香港、天安門都有很多案例，面對共同的敵人，民主黨、共和黨、民進黨、國民黨都有保衛民主的責任。（編輯：郭無患）1130529