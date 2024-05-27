麥考爾秀中文喊「我們愛台灣」 強調美國強韌支持

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（中央社記者葉素萍台北27日電）美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率跨黨派議員慶賀團訪台，今天晉見總統賴清德，麥考爾秀中文喊「我們愛台灣」，現場響起掌聲。麥考爾說，他們不是代表共和黨、也不代表民主黨，而是代表美國人對這座美麗島嶼的強韌支持。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）受議長強生（Mike Johnson）指派，在新任總統副總統宣誓就職後，即率領跨黨派重量級議員慶賀團於26日晚間抵達台灣，總統賴清德今天在總統府接見訪賓。

麥考爾致詞時秀了一句中文「我們愛台灣」；現場響起掌聲，賴總統也露出笑容；麥考爾向訪團解釋，這是「我們都喜歡台灣」的意思。

麥考爾恭喜賴總統贏得總統大選，他說，台灣是蓬勃的民主，這次選舉也一再展現這事實，1年前他曾訪台，那時也與賴總統見面；麥考爾認為，在此時機，台灣人民選出正確的人，走在正確道路上，台灣人民非常具有勇氣，而且台灣人民都認為賴總統是一個稱職領導者，美方非常期待接下來與賴總統繼續開創更多合作。

麥考爾說，如同賴總統稍早所提，這是就職之後首個美國正式訪團，他要代表議長強生表達，美國國會是兩黨一致同意、高度支持台灣，也會與台灣繼續站在一起，只要團結一起，就能更加強大。

麥考爾表示，就像他常說的，政治應該要止步於海岸線，也就是說，他們來到這裡，不是代表共和黨，也不代表民主黨，而是代表美國人對這座美麗島嶼強韌的支持。

他說，今年台灣關係法立法屆滿45週年，這法案是美國支持台灣和平、台海安全的重要支柱；台灣關係法有3重要對台灣保證，第1、要提供台灣具有防衛性質武器；第2、要明確指出台灣議題未來必須透過和平手段決定；第3、美國必須持續保有能力應付可能影響台灣人民安全的任何武力或脅迫，這是美國的價值，未來也會持續堅守這價值。

麥考爾說，賴總統就職演說的3天後，中國解放軍就進行環台恫嚇式軍演，派出至少100架飛機、至少27艘軍艦。

他說，所有民主政體必須團結在一起，對抗威權擴張，無論是俄羅斯蒲亭、伊朗領袖，或是中國國家主席習近平，都是非常糟糕的團結聯盟，正在侵蝕世界和平；麥考爾說，自從二戰之後，就沒有看到這麼明目張膽的暴力、侵略行為。

麥考爾表示，如同賴總統就職演說所提，台灣是全球民主重要創新推手，這座島嶼已經蛻變成全球重要的科技中心，他非常驕傲所提出的晶片法案，會讓雙邊已經非常強韌的經濟關係，更加強健。

他說，未來會持續致力解決避免雙重課稅議題，讓更多美國投資者進到台灣，也替美國帶來更多台灣投資者，美國與台灣人民必須持續站在一起，強化新興科技。

麥考爾說，麥克阿瑟將軍曾經形容台灣是一座不沉的航空母艦；他說，美國會持續確保沒有人會想要透過武力方式破壞區域和平、抑止地區蓬勃發展，美國會是台灣非常可信賴的盟友，也會持續支持台灣。

他說，台灣一次又一次展現韌性，而且抵抗中國共產黨威脅，這勇氣振奮世界，期待一起合作，致力區域和平繁榮。（編輯：郭無患）1130527