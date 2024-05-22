雙橡園就職慶祝會 美外委會主席盼台甩「後院巨龍」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）駐美代表處今天在雙橡園舉行總統就職慶祝酒會，「固定挺台班底」眾院外委會主席麥考爾期許，台灣不再受到「後院巨龍」威脅。駐美代表俞大㵢則盼北京能認知，對話對象是台灣領導人，兩岸關係不是兩政黨間的紛爭。

駐美代表處於美東時間21日晚間，在雙橡園舉行新任總統賴清德及副總統蕭美琴就職慶祝酒會，吸引逾百位政要及邦交國駐美大使、學界及僑界人士出席，包括美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）等。

麥考爾致詞時，首先祝賀民進黨歷史性地連續3次贏得總統選舉，並說台灣是美國的重要夥伴，雙邊在人道援助以及經濟方面緊密合作。今年也正逢台灣關係法45週年，美台連結從未像今天一樣堅實強勁。

「我們全力支持賴總統及蕭副總統推進範圍更廣泛、持續性的美台合作。和平是我們的目標，但我們必須展示實力。」

他也引述已逝名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）所形容，台灣的重要戰略地位為「永不沉沒的航空母艦」，強調麥克阿瑟在二戰期間所說的話根本是預言。

麥考爾表示，中國正積極試圖改變美國透過台灣關係法所達成的現狀。他今天於就職酒會前正在看台灣的地圖，了解中共在台灣周圍的軍事布建。

「但好消息是，我本月底將隨美國代表團再次訪台，向新總統表達祝賀」。麥考爾也承諾解決延宕交付對台軍售的狀況。

麥考爾說，迫不及待想回到台灣這座美麗的島嶼，盼望有一天台灣不再受到「後院巨龍」的威脅，而是一座半導體生產力強大的和平島嶼。

俞大㵢接受外媒及台灣媒體聯訪時，談到立法院審國會職權行使法修正草案，爆發嚴重衝突及立院外大規模示威等時事議題。

他表示，立院也曾有些亂象，這次是近年來台灣少數朝野不屬同一個政黨，相信一如過往的紛擾，立院最後仍會以法治、制度及台灣至上的共識行事。透過抒發意見的過程，台灣將更為成熟。

台海局勢方面，俞大㵢強調和平，並說賴總統已在就職演說中釋出涉及觀光及陸生的善意，他希望北京當局能夠認知，台灣舉行選舉、定期更換領導人。北京「要對談的人是由人民選出來的領導人」，而不是持續把兩岸關係當作「兩個政黨間的紛爭」，一直與同一個政黨談。

他也說，北京已經錯過了於前總統蔡英文執政8年期間對談的機會，如今賴總統甫上任，盼北京把握機會，一同想出共處的方式，促進雙方經濟及民生。

俞大㵢提到未來對美工作時，強調持續跟美國發展安全、國防及經濟關係，儘快完成台美21世紀貿易倡議第2階段協議，也盼參議院能快速通過台美避免雙重課稅協定。

新政府人事更迭，媒體關心俞大㵢是否將續任駐美代表。他表示，駐外人員是以總統決定來服務，「總統如果需要我繼續工作，我就會繼續工作」，目前沒有得到其他安排的訊息。（編輯：陳慧萍）1130522

駐美代表處21日於雙橡園舉行總統就職慶祝酒會，駐美代表俞大㵢於來賓致詞後接受媒體聯訪，回應對立院情勢、對美工作重點及兩岸局勢的提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年5月22日