賴總統見美國眾議院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛能力

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率跨黨派議員慶賀團，賴總統說，推崇前美國總統雷根「實力帶來和平」理念，將提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園決心；他盼美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）受議長強生（Mike Johnson）指派，在新任總統副總統宣誓就職後，率領跨黨派重量級議員慶賀團於26日晚間抵達台灣，賴總統今天在總統府接見訪賓。

賴總統致詞感謝議長強生在他和副總統蕭美琴當選第一時間，便公開表達祝賀，他同時歡迎台灣的老朋友麥考爾率領跨黨派重量級國會議員來到台灣。

他說，訪賓是他就任總統後，第一個來訪的美國國會議員團，以行動展現出對新政府和台灣人民堅定的支持，他要表達誠摯感謝。

賴總統表示，今年是美台關係發展的重要基石「台灣關係法」立法45週年，過去這段時間麥考爾和眾議員金映玉（Young Kim）舉辦了台灣主題的聽證會，協助台灣。

賴總統說，眾議員巴爾也以眾院國會台灣連線共同主席的身分和其他3位共同主席提出紀念台灣關係法立法45週年的決議案，在座多位議員也連署表達支持，他要再次感謝大家對台灣如此情深意重，用行動支持台灣。

他說，未來新政府將秉持四個堅持，並積極落實和平四大支柱行動方案，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

另外，賴總統表示，他非常推崇雷根「實力帶來和平」的理念 ，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園的決心。

他說，訪賓們都是眾院外交及軍事委員會的重要友台力量，期盼在大家支持之下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美之間的交流合作。

賴總統感謝美國國會大力支持，通過了印太安全補充撥款法案，展現了對台海和平穩定堅定的決心，他也感謝美國國會促成台美21世紀貿易倡議，期待後續談判能夠及早展現成果，也希望盡早解決台美雙邊課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。

總統表示，展望未來，他相信台美關係將持續深化，開創新篇章，創造更豐碩的交流成果。（編輯：翟思嘉）1130527