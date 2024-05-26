美眾院外委會主席麥考爾率團抵台：與台灣人民站一起

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾率領跨黨派國會訪問團抵台。他告訴隨行的美國媒體，此行向北京傳遞美國與台灣人民站在一起，努力維護台海現狀的訊息。

美國福斯新聞（Fox News）報導，共和黨籍麥考爾（Michael McCaul）與5名眾議員週日抵台，團員包括共和黨外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）、共和黨威爾森（Joe Wilson）與巴爾（Andy Barr），及民主黨的潘內達（Jimmy Panetta）與胡拉漢（Chrissy Houlahan）。

這是總統賴清德20日就職後首先抵台的美國國會訪問團。麥考爾接受隨團福斯新聞記者訪問指出，他期待與台灣高層領導人、公民社會成員會面，繼續在各方面加強雙邊關係。

麥考爾表示，此行向中共傳遞訊息：「美國與台灣人民站在一起，並將努力維持台海現狀」。

賴總統就職後第3天，中共解放軍東部戰區發動戰區的陸、海、空、火箭軍等兵力，23日起一連兩天在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。

美國國務院對此高度關切，表示密切監控中共行動，並與盟友和夥伴協調。美國總統拜登（Joe Biden）25日在西點軍校畢業典禮致詞時重申，美國會堅定維護台海和平穩定。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，麥考爾抵台前對NBC記者說，此行展現對台灣的強力支持，「是一種嚇阻」。

同時，潘內達對福斯新聞指出，世界各地的民主國家必須團結一致，共同捍衛共享的價值與自由。跨黨派代表團訪台展現這種夥伴關係。他期待祝賀賴總統就職，繼續加強美、台兩國的聯繫，關注這個地區面對的挑戰與機會。

麥考爾21日在駐美代表處於華府雙橡園舉辦的520就職酒會表示，他月底將率團訪問台灣。中國外交部23日回應指出，中方反對美台展開任何形式的官方往來，要求美方遵守一個中國原則，否則後果必須由美方負擔。（編輯：韋樞）1130526