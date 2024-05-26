本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美國眾院外委會主席麥考爾訪台 賴總統27日接見

2024/5/26 21:10（5/26 21:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾2023年訪台時致詞。（中央社檔案照片）
圖為美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾2023年訪台時致詞。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府發言人李問今天表示，誠摯歡迎美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領跨黨派議員慶賀團來訪，總統賴清德將於明天上午接見訪團，就印太區域和平穩定及台美經貿關係等議題交換意見。

李問晚間向媒體表示，此訪團是總統賴清德及副總統蕭美琴就任後，第一個到訪的美國國會議員團。訪團成員包含，眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）等外交及軍事委員會成員。

李問表示，感謝美國眾議院跨黨派重量級議員來到台灣，用實際行動展現對新政府以及台灣人民的堅定支持。台灣將持續與理念相近國家合作，維護區域的和平安全穩定。

此外，他說，也感謝美國國會大力支持，促成「台美21世紀貿易倡議」，期待未來共同合作打造對台美雙邊更有利的經貿環境，也期盼台美能夠持續加深各項合作，一同守護台海及區域的和平穩定，並堅定守護得來不易的民主自由。（編輯：翟思嘉）1130526

#李問
#美國眾議院
#賴清德
延伸閱讀
影／美眾院外委會主席麥考爾：如果中國侵略 我有很多理由支持美國出兵援台美眾院小組報告 對台軍售交付部分恐延至2027年美眾院外交委員會通過法案 讓政府更易限AI出口美眾院外委會主席擬訪台 中國：後果由美方負責
李問
李哲宇當選民進黨連江黨部主委 將組馬祖戰隊民進黨：國民黨對俄烏戰爭立場反覆 缺乏核心思想
賴清德
賴清德盼體諒表態藝人 學者：溫暖回應具總統高度民進黨地方主委出爐 派系戰場移至7月全代會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：