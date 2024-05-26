美眾議院外委會主席麥考爾 26日率團訪台

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（中央社記者游凱翔台北26日電）美國在台協會（AIT）表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天至30日率團訪台，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全等議題。

AIT晚間發布新聞稿表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。代表團同行議員包括眾議員金映玉（Young Kim）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、巴爾（Andy Barr）以及眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）。

AIT說，此代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。（編輯：謝佳珍）1130526