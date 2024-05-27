麥考爾：中共意圖圍堵封鎖 台灣反制登島是重點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北27日電）正在訪台的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾今天表示，從中共過去這幾天的軍事作為來看，他們展現出圍堵、封鎖態勢，因此海上兵力會是重點，台灣應該防堵中共兵力上岸，阻止他們登上台灣陸地的任何可能性。

賴總統就職後，中共解放軍東部戰區集結戰區的陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領跨黨派國會訪問團抵台。外交部中午在台北賓館舉行「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團 」小型媒體見面會。

媒體關切美國對台軍售出現延宕狀況，麥考爾表示，這是他經常與美國高層討論的安全議題，希望日前通過的援台法案能按時甚至加速到位，現在看到中共這些軍事行動，這是個強烈的訊息，顯見援助台灣國防實力有其迫切性，他將把所見所聞帶回美國，提供國會及高層參考。

至於美方是否隨著情勢變化調整軍援品項，麥考爾認為，海上兵力會是一個重點，從中共過去這幾天的軍事作為來看，他們展現出圍堵、封鎖態勢，同時也讓各界思考該如何採取應對措施，以及思考什麼樣的嚇阻方式可用來阻止意圖圍堵的行動。

麥考爾說，應該防堵中共兵力上岸，阻止他們登上台灣陸地的任何可能性，而澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）由美國和英國出面支持澳洲部署核潛艦，以及「四方安全對話」（Quad）都希望因應區域內夥伴面臨的威脅。

眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）表示，美國與台灣維持穩定現狀及和平態勢的立場無需置疑，美方會落實支持嚇阻實力的承諾，從經濟上、外交上、軍事上支持台灣，這次訪台不僅祝賀賴總統就職，更是不分黨派一起為民主勝利喝采。

麥考爾說，近年台海情勢升溫，且中方以軍演威脅回應台灣公平而民主的總統選舉，美方當然希望未來台海緊張情勢不會再上升，不過中國國家主席習近平顯然對在南海擴張勢力有野心，美國在外交上對某些紅線要謹慎以對，首要任務就是竭盡所能避免戰爭，並確保足夠威懾力量來阻止戰爭發生。（編輯：郭無患）1130527