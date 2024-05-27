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美眾院外委會主席：沒有嚇阻實力 就沒有和平與繁榮

2024/5/27 15:27（5/27 15:46 更新）
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外交部27日中午在台北賓館舉行「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團 」小型媒體見面會，外交部長林佳龍（右）出席。中央社記者吳昇鴻攝 113年5月27日
外交部27日中午在台北賓館舉行「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團 」小型媒體見面會，外交部長林佳龍（右）出席。中央社記者吳昇鴻攝 113年5月27日
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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾率團訪台，他今天引用美國前總統雷根名言「實力帶來和平」，沒有嚇阻的實力就沒有和平與繁榮。台灣在半導體領域是領頭羊，眾多貿易航道行經台海海域，台灣是一塊民主自由繁榮的土地，因為人民的表現，讓台灣顯得重要。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領跨黨派國會訪問團抵台。他日前告訴媒體，此行向北京傳遞美國與台灣人民站在一起，努力維護台海現狀的訊息。外交部中午在台北賓館舉行「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團」媒體見面會。

麥考爾致詞時提及美國前總統雷根曾強調「實力帶來和平」，而日前通過的援台法案將提供台灣在內等印太區域國家20億美元外國軍事融資經費以及編列19億美元經費供美國及區域夥伴國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

麥考爾表示，「沒有嚇阻的實力，就沒有真正和平與繁榮」，台灣在半導體產業等高科技領域是世界領頭羊，眾多貿易航道行經台海周邊海域，如果有人好奇為什麼台灣重要，他會說，因為這裡是一塊民主、自由且發展繁榮的土地。

麥考爾說，就像美國一樣，台灣因為人民的表現，讓台灣顯得重要，讓這塊土地得以吸引科技、創新等蓬勃發展的契機。

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外交部長林佳龍以英文致詞表示，感謝訪團來台祝賀賴總統領導的新政府，並支持台灣的民主成就，這是他擔任外交部長後第一個接待的美國國會訪團，而今年適逢台灣關係法45週年，訪團此行將深化台美合作關係。

林佳龍說，中共對台實施軍演行動，訪團在此時間點來台展現堅實的台美情誼，也代表美國不分黨派都堅定支持民主夥伴的立場，對此他表達誠摯感謝。（編輯：蘇志宗）1130527

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