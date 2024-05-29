吳釗燮見美眾院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北29日電）國安會秘書長吳釗燮今天接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率訪團，感謝以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，期待美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。

國安會晚間發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）下午率領跨黨派議員慶賀團至總統府拜會吳釗燮。

訪團成員包括眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）等外交及軍事委員會成員。雙方針對區域情勢及台美關係等議題交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

麥考爾強調，此行是銜聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）之命訪台，藉以表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，美方將持續遵循「台灣關係法」所揭櫫的各項對台保證，堅定維護台海的和平穩定。

吳釗燮感謝麥考爾一行人在新任總統、副總統就職後隨即訪台，以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，他期待在訪團的支持下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。（編輯：林興盟）1130529