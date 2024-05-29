習近平開座談會：傳統產業升級也能發展新質生產力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中共總書記習近平23日在山東召開企業家和專家座談會，被指是為今年7月召開的20屆三中全會做準備。央視旗下帳號「玉淵譚天」報導，習近平在座談會中提到傳統產業改造升級，也能發展「新質生產力」，不能光盯著「新三樣」。

習近平23日在山東考察期間，主持召開企業家和專家座談會。

央視旗下帳號「玉淵譚天」28日報導，此次座談會是2018年以來，習近平第3次主持召開企業家和專家座談會，主題聚焦進一步全面深化改革。而7月召開的中共20屆三中全會，也將重點研究進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」問題。

報導表示，座談會中9名代表的發言內容，包括深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強人民群眾改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等。

國家電力投資集團有限公司董事長、黨組書記劉明勝是座談會的發言代表之一。國家電投是中國第一家擁有全部電源品種的能源發電企業，也是全球最大的光電企業。

2023年召開的中央全面深化改革委員會第2次會議，審議通過「關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見」，並強調要科學合理設計新型電力系統建設路徑。

習近平在座談會中提到，相關工作要「奔著問題去、盯著問題改」，及「著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾」。

北京清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜接受「玉淵譚天」訪問時表示，當前經濟改革最迫切的，是加快培育發展「新質生產力」。

報導引述習近平在座談會中表示，對於新質生產力的內涵，可以更深入探討。「新質生產力，是否就等於新興產業？傳統產業改造升級，也能發展新質生產力。不能光盯著『新三樣』（電動車、太陽能電池及鋰電池），不能大呼隆（唬弄）、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋」。

報導表示，以山東為例，發展「新質生產力」的方法之一，是對傳統港口進行升級改造。

人民網28日報導，在座談會上，習近平提到，「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？」。

報導形容，「問題清單」亦是「改革清單」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130529