分析：中共7月三中全會議題涉及香港融入發展

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（中央社記者張謙香港27日電）中共20屆三中全會將於7月召開，據分析，這次會議的重點是研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。此外，會議勢必涉及「推動香港更好融入新發展格局」。

星島日報今天在一篇評析文章中表示，中共總書記習近平近日前往山東調研，並召開企業和專家座談會，他在座談會上說，「改革開放後，黨的歷屆三中全會都是研究改革。這一次改革，我們將緊扣推進中國式現代化主題。」

這次座談會安排了9人發言，分別代表國有企業、民營企業、外資企業、港澳企業及學界，其中一位是香港馮氏集團主席馮國經。

文章表示，召開座談會是中共決策程序的一部分，他們談甚麼，並非自行發揮，而是命題作文，即中共中央希望哪些領域進行改革，就找他們獻言獻策。

這次座談會所談題目，有深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境等，來自香港的馮國經談的是「推動香港更好融入新發展格局」。

文章指出，上述9人的發言內容，令三中全會改革的重點方向呼之欲出；更值得注意的是，這應該是港商罕見參加這類會議，從馮國經所談議題看，三中全會勢必涉及「推動香港更好融入新發展格局」。

此外，習近平此前曾提及「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等……民心所向的改革舉措。」可以預料，三中全會涉及不少民生領域的改革。（編輯:陳鎧妤）1130527