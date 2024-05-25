習近平開企業專家座談會 中媒：為三中全會鋪墊

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國官媒央視新聞報導，中共總書記習近平23日在山東考察期間，主持召開企業家與專家座談會，這是為今年20屆三中全會鋪墊，並且為進一步的改革釋放出了訊息。

中國央視新聞報導，中共20屆三中全會將在今年7月舉行，其中一項議程便是，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

報導說，習近平這一次在山東考察期間，於濟南主持召開企業和專家座談會。一個重要的背景是20屆三中全會即將召開，因此重要性不言而喻。

報導並指，今年2月，習近平在20屆中央全面深化改革委員會第四次會議上指出，今年是全面深化改革又一個重要年份，主要任務是謀劃進一步全面深化改革，「這既是黨的18屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇」。

報導稱，今年全國兩會到近期國內考察，習近平談及最高頻率的詞彙便是「改革」。而這次三中全會的「改革」將緊扣推進中國式現代化，並且要「奔著問題去，盯著問題改」。

23日在山東濟南的座談會上，9位代表當中，有國有企業、民營企業代表，也有外資企業、港澳台資企業代表，還有3位是專家學者代表。參加座談會的還包括專精特新「小巨人」企業、個體工商戶等。

習近平在這一座談會上說，改革無論怎麼改，要堅持黨的全面領導，同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位。

報導指出，改革開放以來歷次三中全會都研究深化改革問題，進入習近平時代也是如此。2013年，18屆三中全會專門研究了全面深化改革問題。2018年，19屆三中全會專門研究了深化黨和國家機構改革問題。

報導稱，即將舉行的黨的20屆三中全會，將謀劃中國進一步全面深化改革大計，外界高度關注。（編輯：謝怡璇）1130525