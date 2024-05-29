央視查安徽河川污染 官員拿茅台比喻污水被免職

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（中央社台北29日電）中國官媒央視近日調查安徽滁河污染事件時，當地環保官員回應稱沒看到有法律法規必須做毒性分析，更說「喝茅台也能喝死人。需要對茅台做毒性分析嗎？」。「信口開河」後，這名該官員已被免職。

央視報導，滁河南京浦口段近日出現大量死魚死蝦並傳出惡臭味。央視記者到現場調查，25日發現打撈死魚的工作仍然繼續，負責打撈的村民說，河道滿是黑色，「洗手都不敢」。

據報導，滁河位於江淮之間，是長江下游左岸一級支流，源於安徽省合肥市肥東縣梁園鎮，在南京市六合區入長江，幹流全長269公里。

當地的滁州市全椒縣生態環境分局23日晚曾通報，滁河水質受污染後已關閉閘口截斷污水，展開應急處理及水質監測等工作。

報導指出，安徽滁州富信石油助劑有限公司倉庫7日的危化品粗甲醇失火導致近20噸危化品粗甲醇與大量滅火消防泡沫、甘油、糖蜜等混合物流入滁河，導致滁河水質異常。

滁州市全椒縣生態環境分局局長竇平接受央視記者採訪表示，「這方面我也沒看到哪個法律法規要求必須做毒性分析」，並稱「對消防的水，我認為沒有必要做」。

報導表示，「為了準確表述他的意見，竇局長還特別打了一個比方」說，「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

另據澎湃新聞今天的消息，滁河水質污染事件引起高度關注，安徽已成立聯合調查組進駐全椒縣開展全面調查。全椒縣委主要負責的官員已被免職，並對相關責任人進行調查。

報導表示，滁州市全椒縣生態環境分局官網今天上午更新「機構領導」欄目訊息顯示，竇平簡歷已從官網撤下。

安徽省委書記韓俊昨天主持召開省委專題會議指出，滁河水質受污染是重大生態環境損害事件，後果十分嚴重、性質十分惡劣，事件原因不複雜，「但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果」。

會議並稱，此次事件本可避免，但一些幹部在處理過程中心存僥倖、亂作為，個別幹部面對媒體採訪時「信口開河」，造成不良影響。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130529