彰化工廠違法排放含銅鎳廢水 緩起訴須繳國庫223萬

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化一間衛材公司因工廠廢水設備老舊，私設管線將含有銅、鎳等物質廢水排入洋仔厝溪，不法利得近40萬元，趙姓負責人等3名被告獲緩起訴1年，公司及3名被告須繳國庫223萬。

根據彰化地方檢察署今天公布的新聞稿，彰化縣和美鎮一間衛材公司，因生產過程中會產生廢水，原應將廢水處理到放流水標準後，才能經由放流口排放到廠區前道路側溝，再匯流至洋仔厝溪。

檢方查出，由於工廠廢水防治設備老舊、故障，趙姓負責人明知設備已無法處理廢水，竟從民國111年6月29日起至112年4月11日，將有害健康物質超標廢水，以私設沉水馬達連接軟管直接放流，廢水最終排入洋仔厝溪。

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檢方指出，彰化縣環保局的水質自動連續監測站根據監測數據派出人員巡查，發現工廠放流水水色異常，提報地檢署立案偵查；檢察官也發現，工廠排放廢水中含有有害人體健康銅及鎳等物質，進入工廠後查扣沉水馬達等證物，也查出趙姓業者不法利得為新台幣39萬866元。

彰化地檢署檢察官查出，46歲趙姓負責人、葉姓廠長、杜姓員工涉犯水污染防治法，而趙姓負責人等人經查獲後，均坦承犯行表示悔意，在檢察官偵查期間，積極投入約7000萬元，將公司電鍍製程設備移至彰濱工業區電鍍專區，防止再犯；並於偵查中向彰化縣環保局完成繳納不法利得及裁罰共1009萬餘元，檢察官諭知3名被告緩起訴，期間都為1年，公司及趙男、葉姓廠長、杜姓工作人員，應各向國庫支付200萬元、15萬元、5萬元及3萬元。（編輯：陳仁華）1130515