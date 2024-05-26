南投山區罕見溪魚大量暴斃 居民擔憂污染源待查

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣眉溪近日出現大量魚群暴斃，山區溪流罕見狀況讓居民擔憂，南投縣環保局派員稽查，目前尚未發現可疑污染源，待水質化驗報告出爐研判魚群死因後，持續追查可能污染源。

南投縣仁愛鄉與埔里鎮間眉溪流域少見出現魚群暴斃情形，南投縣政府環境保護局長李易書今天接受中央社記者訪問說，昨天獲報派員檢測，初步發現溪水pH值近8，比中性7稍高呈弱鹼性，人員往上游稽查無發現工廠、無可疑污染源，僅幾處災修工程進行中。

李易書說，現場檢測pH值、水溫，是否含重金屬、有害物質已送實驗室化驗，待結果出爐才能研判暴斃原因，進而追查污染源；案發現場上游有幾處災修工程，水泥流入眉溪不排除是可能原因，但因大量溪水稀釋，因此採樣處水質為中性，在正常範圍，呈些微弱鹼性。

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國民黨南投縣議員林庭秝指出，近日族人前往河邊釣魚，意外發現眉溪自忠勇橋至觀音瀑布間有大量溪魚暴斃，她接獲族人陳情，第一時間聯繫環保局長李易書派員勘查，確實發現河道布滿暴斃溪魚，她相當擔憂溪水污染原因，因為部落用水也是取自山上水源，若污染源來自山裡，部落族人民生用水令人憂心。

林庭秝說，經環保局人員取水採樣，發現溪水pH值偏向弱鹼性數值，疑與上游施工單位灌漿等工程有關，因此隨即向施工單位聯繫，要求務必做好防護，避免河道污染狀況持續擴大，並由環保局持續追蹤狀況，也提醒族人勿採集此處溪魚食用，以免危害健康。（編輯：黃世雅）1130526