中央補助3億 助南投縣府消滅草屯垃圾山

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）堆積8.8萬公噸、5層樓高的南投縣草屯垃圾山近鳥嘴潭人工湖、高速公路，有礙觀瞻及污染水源疑慮，經中央政府補助新台幣3億元，縣府、環境部與水利署合作「消滅」垃圾山。

草屯鎮垃圾場曾大火，惡臭飄散台中市、彰化縣與南投引發關注，且緊鄰國道6號，南投縣政府環境保護局向中央爭取3億元經費，從2022年至今完成8.8萬公噸垃圾分選打包，其中外運3.8萬公噸。

任行政院中部聯合服務中心執行長、立法委員期間全力找經費助移除垃圾山的蔡培慧今天告訴中央社記者，她全力爭取，中央傾力支持，由經濟部水利署撥用3億元，中央與地方全力合作，再由地方政府加速啟動。

蔡培慧說，垃圾山的警惕是廚餘、回收物要妥善分類，尤其是廚餘分類非常重要，一旦發酵產生沼氣，加上天氣高溫就易起火燃燒；另外，南投是全台唯一無法自主處理垃圾，她一直主張採高科技綠能轉化，以利去化縣內垃圾。

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南投縣長許淑華昨天視察時表示，南投沒垃圾焚化廠或再生能源廠，長年仰賴外縣市協助處理垃圾，全縣垃圾堆置量仍有20餘萬公噸，未來還是要建立自主處理能力，已尋覓適當地點評估；配合中央的垃圾燃料化及資源化政策，環保局將打包垃圾進行再生能源回收，可做成燃料棒，努力讓垃圾變黃金，增加公庫收入。

環保局長李易書說，中央補助3億元執行8.8萬公噸垃圾分選打包，去年至今加速外運其中3.8萬公噸，剩餘5萬公噸垃圾打包後暫置現地待處理，但所有垃圾已打包，不像先前會飄散臭味且有燃燒風險；另外，環境部已核定1800萬元將拆除停用超過20年的垃圾場旁草屯小型焚化爐。（編輯：李明宗）1130525