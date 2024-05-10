鳥嘴潭人工湖水供草屯 取代地下水改善水壓不足

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣議長何勝豐等人關切鳥嘴潭人工湖完成後，應確保草屯鎮自來水供應；水利署表示，草屯淨水場3月達最大設計每天5萬公噸出水功能，以人工湖水供應草屯解決水壓不足問題。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣草屯鎮烏溪流域興建鳥嘴潭人工湖，庫容1450萬公噸，可供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，其中21萬公噸供應彰化，4萬公噸經台灣自來水公司草屯淨水場處理後供應草屯，原用的地下水井改為備用水源。

何勝豐等多名縣議員今天在縣議會定期會指出，中央在草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，興建過程衝擊交通、環境，對於鳥嘴潭人工湖主要供應彰化民生用水他沒意見，但縣府應要求水利署確保草屯鎮自來水供應充足，對地方也該有回饋，否則未來相關業務縣府不需再配合。

對此，水利署中區水資源分署表示，鳥嘴潭人工湖去年10月開始蓄水，施工期間依環評規定辦理環境監測，並配合南投縣環保局要求加強工區揚塵防治及周邊道路清掃，土方運輸也採專用運輸便道，降低施工對周邊地區影響，湖區種植5800棵喬木、32萬棵灌木，並設置環湖自行車道及人行步道，成為南投遊憩新亮點。

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中區水資源分署表示，台水公司配合鳥嘴潭人工湖計畫新建草屯淨水場，今年3月達到最大設計每天出水5萬公噸能力，取代原有地下水，開始以人工湖水源供應草屯地區，搭配其他供水設施改善作業，解決過去假日、用水尖峰期間自來水壓不足問題。

中水分署表示，南投縣政府關切自來水普及率問題，南投地區山高、偏遠，提升自來水普及率挑戰特別高，民國107年修正申請要點，優先匡列35%經費分配給南投等普及率較低地區，統計前瞻基礎建設計畫已投入南投新台幣3.75億元，增加供水受益5600戶，自來水普及率由106年底的79.8%，去年底提升至82.03%。（編輯：謝雅竹）1130510