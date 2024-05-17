中國又掀打貪腐 網企淪為重災區

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（中央社台北17日電）中國網企如阿里巴巴與抖音等近來嚴加打貪，不僅副總裁層級的主管被公安帶走，甚至連管理員工餐廳負責人因手腳不乾淨，貪瀆金額都能破人民幣千萬。

中國官媒央視14日報導，總部在杭州的某知名電商，內部負責採購傢俱業務的基層員工，一年內收賄逾人民幣9200萬元（下同，約新台幣4億1026萬元），涉案金額達1億3000萬元，員工東家深感驚訝。

據中國媒體第一財經披露上述電商平台就是阿里巴巴集團，不過這家由馬雲等創辦的企業尚未公開回應。

另據香港網路媒體01引述新加坡聯合早報今天報導，抖音母公司字節跳動4月28日發布內部反腐通報，61個員工涉嫌違法違紀均被辭退，其中4人涉嫌刑事犯罪被立案。

報導披露涉貪情節指出，不少字節跳動員工不符合加班規定或並未實際拜訪客戶，藉由向外購買發票、向計程車司機索要發票等虛假報銷，涉案金額數千到上萬元不等。

字節跳動2020年6月還曾通報，公司行政餐飲前負責人涉案金額達到1000餘萬元，引起網民起哄笑稱：「管食堂都能貪1000萬，字節果然油水多。」

而中國網企高層涉貪被捕也層出不窮。百度前副總裁韋方2020年4月被內部通報涉嫌貪腐被移交公安機關處理，這是百度因涉案而落馬的第4位副總裁。

短影片平台快手前副總裁趙丹陽2021年2月因收受賄賂「數額特別巨大」，在離職後被逮捕；新浪集團前微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤同年8月因涉嫌舞弊，被公安機關刑事拘留。

業界分析，中國網企前期處於擴張時期，都在忙著燒錢搶市場，沒有來得及制定清晰的內部規則，導致灰色地帶和貪腐漏洞越來越多。

正因處於高速發展階段，不少公司秉著「一切為發展讓路」的戰略思路，在貪腐問題萌芽之際沒有大刀闊斧治理，而採取「睜一隻眼閉一隻眼」。

往昔網路追求增量的時代，各家大廠都在向外擴張，無暇顧及內部問題，如今這行進入經濟成長漸降的存量時代，企業更強調內部治理和結構強化，以致貪腐問題受到重視，也因此暴露大量的弊案。（編輯：曹宇帆/廖文綺）1130517