幕後英雄1 / 理工男勇闖台中歌劇院 陳英傑用機電技能服務場館

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者趙靜瑜台中29日電）表演藝術場館除藝術家外，還有一群支撐場館運作的硬體幕後工作者，台中國家歌劇院工務資訊部經理陳英傑就是其中之一，他念電機為藝文領域服務，最大心願就是場館節能減碳，永續發展。

過去曾在海巡署、成大醫院等地工作，陳英傑目前是台中歌劇院最資深的員工之一，工作內容從機電設備維修到落實場館永續。陳英傑回憶，當時歌劇院尚未落成，他在廣場閒逛著，突然覺得比起動輒20、30年的建物，新場館工作應該相對比較輕鬆有趣，於是面試進歌劇院工作。

進歌劇院後，陳英傑才發現這個「誤會」大了，「原來藝文場館不但要面對營運，還要面對演出，工作相對多元繁雜。」他說，理工男在歌劇院的確是少數，「藝術家講話會比較迂迴，我們講話比較直，在這工作必須思考如何讓大家了解工作內容，配合藝術家，配合場館營運，這些都是我們的挑戰。」

陳英傑記得2016年4月他進入歌劇院工作，首要任務就是與台中市政府做歌劇院建築物的點交與交接，準備8月開幕，「整棟建築包括機電設備與消防設備，都是我們進來一項一項點交。」除了點交數量之外，也要確認設備功能是否可以運作，「每天2萬步以上都很平常。」

陳英傑說，台中國家歌劇院有責任確保來訪民眾的安全，所以在消防設備的部分，也花很多時間去測試，「整個歌劇院的火災探測器大概有1000多個，每一顆都要點微微的煙去做測試，雖然細瑣，卻大意不可。」

陳英傑說，在這裡工作大家都有一個共識，「我們不是一般的機電阿伯，只換燈泡、修水龍頭或是通馬桶，歌劇院的工務工作一點都不傳統，我們不自限，而且會更積極參與。」他說，大家從永續節能、智慧場館的角度出發，「有這個共識與底氣，即使只是更新一個小燈泡，大家都會思考是否符合永續概念。」

要說多辛苦，陳英傑一時之間想不起來，更多的是工作的成就感。他說，歌劇院大型工程如發電機工程或空調節能改善工程等等，都必須夜晚施工，「因為場館每天要開門迎接觀眾，不可能關3個月做一個工程。」他與夥伴輪班監工，先回家吃飯，洗個澡就再過去，歌劇院獨有的超級發電機就是這樣完成。

陳英傑回憶，歌劇院一開始建造時，並沒有設置第二備援電力，如果遇到全台大停電，後果不堪設想。工務資訊部整整一年，只能利用夜晚下班時間工作，測試電力對接，大家同心協力完成組裝測試工作。

現在有了超級發電機，萬一停電，這座發電機可以支持全館使用3小時，爭取善後時間。陳英傑說，即使是發電機也要兼具綠色環保，光是排氣管都加裝陶瓷淨化器，讓發電產生的氣體淨化後才排出，維護民眾安全。

在這裡工作8年，陳英傑說，與其他很文藝的部門橫向工作時，他也會提醒大家不要講那些聽不懂的專有名詞，「讓複雜的事情變簡單，大家都聽得懂，這也是一個生存的技能。」

對於未來期待，陳英傑說，他曾赴澳洲雪梨歌劇院考察交流，「歌劇院很早就在做綠色計畫；因為歌劇院在海邊，他們也支持生物多樣性，透過減廢讓海豹在海灘悠游，復育珊瑚礁等等。一個場館可以做到節能減碳，還可幫助生態平衡，我覺得很羨慕，我也很希望有一天台灣的場館也能做到這些。」（編輯：張雅淨）1130529