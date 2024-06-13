幕後英雄1 / 音樂跨越種族藩籬 阿洛研究南島語系找身分認同

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者洪素津台北13日電）阿美族歌手阿洛用音樂跨越種族藩籬，串聯南島語系根源，更藉此找到對台灣原住民身分的認同，製作許多南島系列節目的她說：「如果我的歷史可以鼓勵到別人，我真的會很感謝」。

阿美族歌手阿洛是媒體人出身，除了有歌手身分，同時也是製作人，她挺過疫情的重擊，在3年內製作了2季音樂實境節目「你的島嶼我的家」，第3季也正在籌備中。

近日阿洛接受中央社專訪，分享自己如何沉溺在「南島語系」的世界裡，更透過音樂和紐西蘭毛利歌手當朋友，藉此讓自己找到台灣原住民的身分認同，希望自己對南島語系的深究，可以讓更多人了解「原住民」。

阿洛不只一次提到已逝的阿公，因為沒有和阿公道別釀成遺憾，不過阿洛用行動去填補遺憾，她在阿公過世後做了3個決定，回復自已的原住民名字、開始學阿美族母語、用母語創作音樂。阿洛說：「如果我再早一點點，跟阿公說我可以唱歌，這個遺憾催促著我要去做，因為我們從小就是在尋找自我的認同，希望這個社會、漢人能夠看得起我們，能夠被尊重」。

帶著阿公給她的勇氣，阿洛跨越國界製作音樂實境秀，讓「找回原住民身分認同」擴大成「南島語系連接」，阿洛開心講著和毛利音樂人的互動，透露語言不相通的民族，在她高歌一曲後，毛利音樂人對她說：「我們祖先是同一個」，簡單的一句話震攝了阿洛，她感動地說：「如果我的歷史可以鼓勵到別人，那我真的會很感謝，我會用我的方式為後代的人留下一些我覺得很美好的東西。」

阿洛表示，她會用這種信念再繼續走下去，「當我越了解自己的文化跟民族的時候，我才能成為一個有信心的人，找不到你自己為何站立、為什麼而活，當一個人懂了自己的身分跟歷史的時候，才有辦法從這個文化裡面找到自信跟自愛，我就是這樣。」

除了阿公給阿洛很多啟發，阿洛也談起和父親的互動，這也是阿洛用音樂說話的關鍵之一，阿洛表示，爸爸是一名民族音樂學家，「他在做學術的研究，但是他從來沒有寫過一首歌」；阿洛曾經問爸爸：「你為什麼都沒有想要創造歌？」爸爸回應：「當我越來越熟悉我們自己的文化跟才藝，我發現我們的祖先已經把最好的歌都寫好了」。

這讓愛創作的阿洛很驚訝，不過爸爸依舊讚賞阿洛的創作，「因為我們的祖先每天在生活中創作，你要繼續創作歌曲，這才是阿美族的DNA」。（編輯：謝雅竹）1130613