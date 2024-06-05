幕後英雄1 / 就是要讓台語不一樣 鄭順聰樂當台語文推手

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）這幾年「台語」似乎變得不一樣，不但有了許多豐富的繪本、文學作品，連翻譯世界文學經典的台語文出版品也陸續出現，推手之一、作家鄭順聰說，這是令人「心花開」的新時代。

鄭順聰接受中央社記者訪問表示，這幾年「語言平權運動」感覺已經變成台灣社會主流，尤其是2018年底「國家語言發展法」立法通過後，客語、原住民各族語、閩東語、手語以及台語，正式成為台灣的國語。

比較具體的政策還包括文化部「文化部本土語言創作及應用補助」專案，間接、直接鼓勵更多台語文出版品的出現，尤其台語文相關出版品，儘管仍被視為小眾，但隨著各種創新編排、考究內容及有聲書的出現，台語文出版品讓人耳目一新，同樣令許多關心台語文的人士「心花開」。

鄭順聰生於嘉義民雄，18歲到高雄念書，後來北上念碩士班、成家立業。他從事文學創作，寫鄉野傳奇，為歌仔戲編劇，台語小說被改編成布袋戲，近年更是滿腔熱血推廣台語文，被譽為台語文的里長伯、推銷師。

鄭順聰細數自2020年以來的台文版經典文學名著，包括「小王子」、「浪鳥集」、「傲慢佮偏見」、「拉封丹寓言集1」、「羅生門」等。加上2019年的「悲慘世界」，這5年來就有10本以台語文翻譯的世界文學經典作品問市，後續還有不少作品正在進行。

對於這樣的榮景，鄭順聰樂觀其成，但也深知這樣的風潮要能長久，必須靠更多專業人士及有理想、熱情的編輯投入。

身為台語文幕後推手，鄭順聰從一個台語文重度使用者，成為穿針引線的推廣者，但他一直謙稱自己只是台文作家，不是專業學者，近年雖然寫了「台語好日子」、「台語心花開」等幾本「台普書」，希望透過親切多樣的方式，一起來領略台語的美好，但台語文學術問題終究是百年大計，他希望能推動「台語委員會」的成立，為更多疑問與事理找到清晰明確的身世。（編輯：龍柏安）1130605