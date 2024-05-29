台灣首批自主研發AI機器狗配備英特爾CPU 未來可送餐救災

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（中央社記者張璦台北29日電）國內首批自主研發的AI機器狗今天正式對外亮相，它們是寵物型Oliver、以及工作型Dustin，配備英特爾（Intel）CPU迷你電腦，為導航、AI演算提供運算平台，運動控制則採用安謀（Arm）晶片。

應用方面，團隊計劃讓Oliver、Dustin在今年底前學會爬樓梯，並規劃後續在室內送餐，以及鐵道車輛維修廠、化工廠區巡檢、災難搜救等場域進行驗證。

在國科會支持下，國立台灣大學機械系教授郭重顯帶領研究團隊，打造台灣首創且自主研發的AI機器狗（NTU DogBot），整合、運用多項機電設計與人工智慧（AI）技術，涵蓋機械設計、控制工程、步態生成、自主導航、AI演算法等，團隊並在今天舉行的國科會學術成果記者會中展示2隻機器狗。

郭重顯指出，機器狗的發展在國際上已相當熱絡，比如美國投入在電網巡檢、韓國應用於物流配送，西班牙甚至有機器狗當「科技警察」出任務，反觀國內遲遲無法導入，背後原因除成本高昂，客製化服務應用與AI程式開發技術支援也相對不足。

郭重顯說，團隊有感於國內並無國產機器狗，加上台灣面臨嚴重缺工、且以傳統產業、服務業最為明顯，而自動化不能永遠只在半導體界應用，為了協助各產業都能迎上智慧化浪潮，團隊2年前起心動念展開AI機器狗研發。

在國科會及合作廠商量子黑客公司（Rosemary義麵坊子公司）共同出資合作下，郭重顯表示，計畫執行迄今，已經完成54公分長、16公斤重的寵物型機器狗Oliver，以及93公分長、40公斤重的工作型機器狗Dustin。

郭重顯指出，Oliver與Dustin都具備自主定位導航能力，但在功能設計定位上有些差異。Oliver具備動作教導與AI視覺等功能，並可進行語音和表情偵測與互動操控，適合居家環境應用；Dustin可應用於工業巡檢與物品遞送，搭載各式工業用途感測器（音噪、視覺、溫度、氣體等），並結合Line Bot即時訊息回報。

至於落地應用發展，郭重顯表示，短期以室內為主，中期2025年至2027年希望能有防水、防塵的戶外場域應用，長期2029年前，盼達成防爆等級的場域應用，以及災難場域搜救；目前，團隊規劃讓Oliver與Dustin在今年底前學會爬樓梯。

目前合作產業的需求方面，量子黑客為適應地形障礙的智慧送餐服務；長春石化、大連化學提出化工廠智慧巡檢應用；台灣隔震科技公司提出建築工地智慧巡檢應用；聖育科技公司盼達成結合5G AIoT智慧巡檢應用。

團隊表示，規格方面，現在Oliver、Dustin的運動控制採用安謀晶片，並配備英特爾NUC（新一代運算單元）迷你電腦，以CPU（中央處理器）進行運算；實驗室已在評估使用輝達（NVIDIA） Jetson Nano（小型人工智慧電腦）做為核心運算電腦。

根據團隊簡報，NTU DogBot價格為5萬美元起，與國外產品相比雖相對便宜，但對使用業者來說可能仍是一筆不小的支出。郭重顯表示，價格高低主要端視零組件成本，希望未來與台灣馬達等關鍵零組件業者洽談特殊規格，降低成本。

國科會工程處處長李志鵬則表示，AI技術導入工作機器人或機器狗，前景備受期待，過去台灣向國外購買，價格非常高，如今國內成功掌握技術，將可針對在地需求客製化，對本土產業的發展很重要，他對台灣大量生產製造的能力非常有信心，一旦有市場，成本降低可期，國科會也將持續補助相關計畫。（編輯：郭無患）1130529

影片來源：Chung-Hsien Kuo