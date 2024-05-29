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台灣首批自主研發AI機器狗配備英特爾CPU 未來可送餐救災

2024/5/29 13:34（5/29 14:24 更新）
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台大機械系教授郭重顯帶領研究團隊在國科會支持下，成功打造台灣首創且自主研發的AI機械狗，29日在國科會舉行的記者會上亮相。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
台大機械系教授郭重顯帶領研究團隊在國科會支持下，成功打造台灣首創且自主研發的AI機械狗，29日在國科會舉行的記者會上亮相。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
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（中央社記者張璦台北29日電）國內首批自主研發的AI機器狗今天正式對外亮相，它們是寵物型Oliver、以及工作型Dustin，配備英特爾（Intel）CPU迷你電腦，為導航、AI演算提供運算平台，運動控制則採用安謀（Arm）晶片。

應用方面，團隊計劃讓Oliver、Dustin在今年底前學會爬樓梯，並規劃後續在室內送餐，以及鐵道車輛維修廠、化工廠區巡檢、災難搜救等場域進行驗證。

在國科會支持下，國立台灣大學機械系教授郭重顯帶領研究團隊，打造台灣首創且自主研發的AI機器狗（NTU DogBot），整合、運用多項機電設計與人工智慧（AI）技術，涵蓋機械設計、控制工程、步態生成、自主導航、AI演算法等，團隊並在今天舉行的國科會學術成果記者會中展示2隻機器狗。

郭重顯指出，機器狗的發展在國際上已相當熱絡，比如美國投入在電網巡檢、韓國應用於物流配送，西班牙甚至有機器狗當「科技警察」出任務，反觀國內遲遲無法導入，背後原因除成本高昂，客製化服務應用與AI程式開發技術支援也相對不足。

郭重顯說，團隊有感於國內並無國產機器狗，加上台灣面臨嚴重缺工、且以傳統產業、服務業最為明顯，而自動化不能永遠只在半導體界應用，為了協助各產業都能迎上智慧化浪潮，團隊2年前起心動念展開AI機器狗研發。

在國科會及合作廠商量子黑客公司（Rosemary義麵坊子公司）共同出資合作下，郭重顯表示，計畫執行迄今，已經完成54公分長、16公斤重的寵物型機器狗Oliver，以及93公分長、40公斤重的工作型機器狗Dustin。

郭重顯指出，Oliver與Dustin都具備自主定位導航能力，但在功能設計定位上有些差異。Oliver具備動作教導與AI視覺等功能，並可進行語音和表情偵測與互動操控，適合居家環境應用；Dustin可應用於工業巡檢與物品遞送，搭載各式工業用途感測器（音噪、視覺、溫度、氣體等），並結合Line Bot即時訊息回報。

至於落地應用發展，郭重顯表示，短期以室內為主，中期2025年至2027年希望能有防水、防塵的戶外場域應用，長期2029年前，盼達成防爆等級的場域應用，以及災難場域搜救；目前，團隊規劃讓Oliver與Dustin在今年底前學會爬樓梯。

目前合作產業的需求方面，量子黑客為適應地形障礙的智慧送餐服務；長春石化、大連化學提出化工廠智慧巡檢應用；台灣隔震科技公司提出建築工地智慧巡檢應用；聖育科技公司盼達成結合5G AIoT智慧巡檢應用。

團隊表示，規格方面，現在Oliver、Dustin的運動控制採用安謀晶片，並配備英特爾NUC（新一代運算單元）迷你電腦，以CPU（中央處理器）進行運算；實驗室已在評估使用輝達（NVIDIA） Jetson Nano（小型人工智慧電腦）做為核心運算電腦。

根據團隊簡報，NTU DogBot價格為5萬美元起，與國外產品相比雖相對便宜，但對使用業者來說可能仍是一筆不小的支出。郭重顯表示，價格高低主要端視零組件成本，希望未來與台灣馬達等關鍵零組件業者洽談特殊規格，降低成本。

國科會工程處處長李志鵬則表示，AI技術導入工作機器人或機器狗，前景備受期待，過去台灣向國外購買，價格非常高，如今國內成功掌握技術，將可針對在地需求客製化，對本土產業的發展很重要，他對台灣大量生產製造的能力非常有信心，一旦有市場，成本降低可期，國科會也將持續補助相關計畫。（編輯：郭無患）1130529

影片來源：Chung-Hsien Kuo
「台灣自主研發AI機器狗首次發表」記者會29日在國科會舉行，台大機械系教授郭重顯帶領的研究團隊現場展示機器狗運動姿態和移動等。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
「台灣自主研發AI機器狗首次發表」記者會29日在國科會舉行，台大機械系教授郭重顯帶領的研究團隊現場展示機器狗運動姿態和移動等。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
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