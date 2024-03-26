全球首名AI空服SAMA現身中東航空業 開創新服務

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（中央社記者施婉清開羅26日專電）7度榮獲「全球最佳航空公司」頭銜的卡達航空，3月初推出全球首位人工智慧（AI）第二代虛擬空服員「Sama 2.0」，為航空界帶來新創服務技術，也為旅客創造嶄新的搭乘體驗。

中東媒體「海灣商業」（Gulf Business）報導，3月初在全世界最大B2B旅遊展會的「柏林國際旅遊商展」（ITB Berlin）中，卡達航空（Qatar Airways）以推出全球首位AI「全像投影人」（holographic figure）空服員「Sama 2.0」驚艷全場。

地處中東阿拉伯地區的卡達被稱為「世界油庫」的6大海灣國家之一，也被財經網站「Insider Monkey」評為2023年全球第3富裕國，由卡達政府成立的卡達航空是全球第一家開發人工智慧（AI）驅動虛擬人類空服員的航空公司。

「Sama」的阿拉伯語字義為「天空」，它的對話方式人工智慧技術是由紐西蘭的人工智慧介面公司「UneeQ」提供支援。

透過全像圖技術投影出來的「Sama」虛擬空服員可與旅客對話問答，協助旅客即時查詢，包括推薦目的地和提供旅遊訣竅，為旅客帶來獨特的旅行體驗。

旅客透過卡達航空的應用程式和數位平台「QVerse」，即可存取「Sama 2.0」。

目前Sama 2.0以英語為溝通語言，並透過即時翻譯功能與全球旅客交流。卡達航空表示，今年會持續發展其他包括阿拉伯語在內的語言能力。

卡達航空行銷副總裁拉曼（Babar Rahma）在柏林旅遊展的Sama發布會上表示：「Sama 2.0展現出卡達航空以卓越服務為核心的價值觀，並體現持續不斷追求創新的精神。」

UneeQ執行長湯姆賽特（Danny Tomsett）表示，Sama 2.0證明人工智慧具有無限發展的可能性，能與人類進行個人對話，並創造引人入勝的趣味互動。

卡達航空也曾在2月底舉行的「卡達網路高峰會」（Web Summit Qatar）中介紹「生成式AI」（GenAI）體驗。這項體驗運用逼真的動畫技術「Synanim」為旅客提供全面視覺互動和互動式3D地圖。

卡達航空生成式AI體驗不僅可消除手動搜尋的麻煩，還可收到卡達航空170多個目的地旅遊規劃建議，讓旅客可享受個人化旅行計畫，也讓航空公司收集有關客戶旅行偏好的資訊，提高與旅客的互動效果。

卡達航空因為創新技術，從「世界旅遊技術獎」（World Travel Tech Awards）榮獲「2023年世界最佳航空公司網站」的認可。

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知名加拿大市場研究機構「Precedence Research」預測，AI人工智慧在全球航空市場上的應用將呈指數等級的驚人成長。到2030年時，全球市場規模可能超過近百億美元。

7度拿下「全球最佳航空公司」的卡達航空於1993年成立，是全世界第6家五星級航空公司。五星級評比由有航空界奧斯卡稱號的國際航空運輸評級機構「Skytrax」頒發，目前全世界有10家。（編輯：韋樞）1130326