現在就是未來 全球中央直擊機器人浪潮

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（中央社台北1日電）從做菜、泡咖啡、掃地、丟垃圾，到休閒娛樂與溫馨陪伴，機器人扮演的角色愈來愈多元。《全球中央》3月號封面故事〈機器人當家〉揭開機器人的前世今生，以及它們在世界各國如何與人們的生活緊密相連。

機器人應用場景比多數人想像的更多且更早實現。美國波士頓動力公司執行長普萊特（Robert Playter）預估，機器人將在10到20年內進駐一般民眾家庭。也難怪特斯拉執行長馬斯克說：「這（機器人）是比電動車更大的一盤棋。」

國際機器人聯盟推估，機器人相關產業包括工業控制、智慧自動化等，2026年產值將達740億美元，未來五年成長速度將達兩倍，年產值將超越個人電腦、筆電的總和，達到2,500億美元。

封面故事〈機器人當家〉從萌感有體溫的機器人談起，看日本的溫暖科技如何填補人類被認可的渴望、中國積極打造機器人創新體系、韓國修法解決外送機器人上街難題、美國機器警犬引發監控疑慮等；而在台灣，機器人正走進餐廳、醫療與農業各領域，甚至還能辨識果實成熟度。

全球城市每年產生的垃圾達20億噸，如果把這個數字形象化，可以填滿80萬個標準游泳池。面對垃圾處理難題，已開發國家紛紛將塑膠垃圾、生活廢棄物塞給非洲，曾經的「黑暗大陸」變成了「垃圾大陸」。

如今，綠色環保已成主流，美國正反思如何將垃圾化為寶貝，原本敬謝不敏的垃圾清運，搖身一變成為龐大商機的新藍海。歐盟積極立法因應電子垃圾問題，從廢棄回收系統，一路往前推到要求產品設計永續，並統一充電規格。

專題〈垃圾去哪裡〉帶你了解非洲慘淪世界垃圾場、菲律賓海洋垃圾泛濫成災、日本富士山變垃圾山、新加坡如何建設垃圾伊甸園、美國押寶綠色經濟、歐盟向電子垃圾宣戰、法國廢太陽能板回收革命、德國力甩包裝垃圾製造大國汙名等。

本期〈看世界〉搭乘穿越時空的鐵道列車，首站到英國看百輛火車頭訴說鐵道史，再來探索德國鐵道濫觴與風華、復古風十足的舊金山纜車、看盡人生百態的紐約地鐵、趣味體驗日本鐵道文化、見證動盪歷史的北京鐵道博物館、沉浸感受上海「潛盾機」施工以及華麗轉身的阿里山森林鐵路車庫園區。

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