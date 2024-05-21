成大醫療照護型機器人軟體 加速護理師工作效率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南21日電）護理師人力短缺，工時長，負荷大。成功大學今天宣布成功研發醫療照護服務型機器人軟體系統，且在成大醫院外科病房實測1年多，證實有效加速工作效率，滿意度超過9成。

成大認知多媒體IC設計實驗室今天在自強校區電機系館、發表醫療照護服務型機器人及軟體系統示範操作，介紹結合人工智慧、互聯網、大數據、機器人等智慧科技，以縮短護理師超時工作。

認知多媒體IC設計實驗室由成大電機系名譽講座教授王駿發領導，運用智能科技（AIoTBR）與ChatGPT，開發出具備環境導覽、配膳物流等功能的醫療照護服務型機器人，且適用於電腦或手機藥物辨識，與病患互動式對話，非接觸式生理量測等軟體系統。

這套系統共有8大功能，且在成大醫院外科8A病房實測1年多，有效加速護理師工作效率，護理師每天超時工作總時從100分鐘降到33分鐘不等。

成大發布新聞稿指出，少子化、人口老化等現實問題，已不太可能仰賴年輕人服務老人，需要新夥伴加入，服務型機器人導入醫療場域將是很好的輔助。護理師人力缺口大，將重覆性高、專業性低工作交由機器人代勞，帶來科技與醫療場域雙贏。

醫療服務型機器人有4大功能，分別是環境導覽，例行事項提醒，衛教宣導及配膳物流；電腦或手機軟體則是藥物辨識，協助護理師巡房紀錄，與病患互動式對話，非接觸式生理量測等4項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

成大開發軟體系統導入市售機器人，功能涵蓋環境導覽，例行事項提醒，衛教宣導，配膳物流等，直接在機器人螢幕操作就行；音量大小、播放速度、機器人行走快慢、路線安排都可選擇；更提供中文、台語、英語、印尼、泰語、越語等6種語言。

成大醫院外科病房護理師問卷調查顯示，98%護理師認為環境導覽功能有效減緩工作負擔；90%認為例行事項提醒有效減緩工作負擔；92%認同衛教影片、配膳物流可有效減緩工作負荷。86%認同巡房紀錄功能，78%認同藥物辨識功能。受調者更期待擴充其他功能。（編輯：李亨山）1130521