點滴線纏繞好困擾 護理師創意研發解決臨床問題

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（中央社記者曾以寧台北6日電）為解決患者藥物吸入量不足、點滴線纏繞打結、尿壺架易脫落等問題，台北榮總護理師發揮創意，研發pMDI操作練習道具、點滴分槽固定器以及尿壺擺放裝置，解決臨床常見麻煩。

壓力定量吸入器（pMDI）在臨床上相當常見，使用時要在呼氣後將吸口放入口中，按下吸入劑時要搭配慢且深的吸氣，並在移開吸入劑後緊閉嘴唇憋氣10秒，才能讓藥物進入細小支氣管中。

但護理師林惠慈卻發現，有患者把藥物當「香水」用，以為輕壓兩下就好，未搭配正確的呼吸方式，導致藥物沒有真的進到體內，最終症狀復發；但pMDI在使用上會搭配藥物，若拿實體來練習，擔心用藥劑量過高，因此與護理長蘇瑞源、督導長王靜慧等人合作做出「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」。

林惠慈說明，道具不僅可訓練患者吸入藥物所需吸力，更搭配音樂撥放器，讓病患在按下按鈕後，隨音樂與口令，練習5秒吸入動作與10秒閉氣；透過反覆練習，改善手口不一、閉氣時間不足等問題，有效將患者的pMDI操作正確性從50%提高到94.7%。

互相纏繞的點滴線，也是護理師照顧病患時的困擾。護理師段佩伶指出，手術後患者常同時打3、4條點滴，點滴線不僅會夾在病床欄與床之間，患者一活動就可能滑脫導致出血，且護理師每次給藥前都要重新整理，每人每天平均要花36到88分鐘梳理點滴線，若不小心接錯線給錯藥，更可能威脅病人安全。

段佩伶於是與護理長蘇怡華、督導長裘苕莙合作，結合常見的集線器、固定槽和子母扣，製作出「點滴分槽固定器」，用U型槽固定點滴線避免纏繞，並可接上安全別針固定於患者衣領，取代傳統需要手動綁橡皮筋的固定夾，也讓點滴線免於纏繞或滑脫。

不便下床的患者常需使用尿壺，臨床上醫院會提供尿壺架，但容易在電動床升降時掉落，不少患者會直接把尿壺放在床上或地面，不僅拿取不便，更可能為了下床拿尿壺而跌倒。

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護理長溫明寰、護理師陳俞伶與張為傑、督導長廖淑貞等人於是利用強力磁鐵與鐵片，製作出「創意尿壺擺放裝置」，讓尿壺可直接吸在鐵掛勾上，且可改掛在輪椅或助行器，經訪談22名護理師、1名照服員、25名病人及照顧者，使用滿意度達100%。

台北榮總護理部主任明金蓮今天在「創意研發護病安」記者會上表示，這3項研發獲得台北市護理師護士公會護理創作競賽優勝等多種獎項，且皆已取得國家專利，在維護患者安全與健康同時，也減少護理師工作負荷。（編輯：張雅淨）1130506