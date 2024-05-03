李英芬推安寧療護在宅善終 獲護理特殊貢獻獎

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北今天表揚傑出護理人員，獲特殊貢獻獎的淡水馬偕醫院護理主任李英芬表示，她推動病人要認真面對死亡議題，協助病人在宅善終，從而反思更要好好的生活。

衛生局今天與新北市護理師護士公會、新北市助產師助產士公會，舉辦第12屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮。市長侯友宜表揚獲獎的43名護理人員，及99名優良護理人員。

侯友宜感謝護理人員與眷屬的支持，才能持續堅守崗位，守護市民健康。他也希望，能夠改善醫療體系的職場環境與護病比。

淡水馬偕醫院主任李英芬，深耕安寧療護與病人自主權利法臨床運用，獲得特殊貢獻獎。她接受聯訪表示，「感動別人之前先要感動自己」，她在照顧安寧病人的路上，從病患的生命故事、家屬交流，獲得自己成長的養分。

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李英芬表示，常鼓勵病人要回顧生命，並自我肯定才有辦法往前走。藉由面對生命盡頭的死亡議題，反思讓自己在活的時候，要好好珍惜生命。此外，台灣已立法通過安寧緩和醫療條例，鼓勵大家提早思考如何面對死亡，同時在健康活著的每一天，讓自己活得更精彩。

衛生局長陳潤秋說，截至今年4月，新北市有2萬1000多名執業護產人員，隨著社會高齡社會化，慢性及多重疾病照護需求增加，導致整體護理人力需求增加；護理執業環境愈來愈困難，但護理人員們以專業照護，用愛心、耐心及同理心關懷病患及家屬，值得敬佩。（編輯：張銘坤）1130503