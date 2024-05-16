奇美推雲端AI病情預測分享 助縮短城鄉醫療落差

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南新樓醫院與奇美醫院合作，成功連線使用奇美開發的人工智慧預測模型，即時協助第一線醫師進行臨床決策，期望藉合作模式推動運用AI力量，縮短城鄉醫療數位落差。

奇美醫院與新樓醫院於2022年簽訂「醫療人工智慧合作契約書」，啟動醫療人工智慧（AI）合作，今天舉行成果發表會。

奇美醫院智慧醫療中心主任劉忠峰表示，奇美專注發展以電子病歷為基礎的人工智慧預測模型，將研發成果與醫院資訊系統整合落實於臨床使用，目前有30類AI病情預測系統於3個院區應用，包含急診、外科、麻醉、加護病房等科別。

劉忠峰表示，醫療AI發展需要龐大醫療數據及資訊運算設備投入，為讓更多醫院與病人受惠，與新樓醫院展開合作，首先以院內資源提供台南新樓及麻豆新樓醫院急診室AI病情預測服務，使用於急診胸痛與肺炎病人，並建置雙方資訊系統連線，讓第一線醫師可即時連線使用奇美AI病情預測系統。

劉忠峰說，經過雙方克服資訊及醫療作業系統差異，於2023年連線測試成功胸痛病人病情預測功能，今年2月再連線成功肺炎病人病情預測功能，目前整體預測準確性約9成，與奇美醫院原始模型相近。

新樓醫院院長劉啓擧表示，近日新樓醫院急診收治一名82歲、曾做過心導管支架女性病患，因檢查結果複雜，無法確定是否有急性心肌梗塞現象，透過奇美醫院胸痛雲端AI病情預測，顯示1個月內發生心肌梗塞機率為43.3%、死亡率高達94.64%，因此立即啟動緊急心導管手術。

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他說，經醫療團隊及時置放血管支架恢復血流，病人狀況漸趨穩定，6天後順利出院，這套系統確實對急診室提供實質幫助，尤其是對資歷尚淺醫師，可藉由AI協助他們更快預測病情可能變化，進行適當處置。

奇美醫院院長林宏榮指出，奇美與新樓合作建立安全AI雲端分享機制成功，有機會讓醫界運用AI力量縮短城鄉醫療數位落差，讓更多醫療機構從平台獲得AI輔助，如同各方醫療團隊進駐偏鄉、離島一般，有助提升醫療品質，對降低總體醫療成本也很有意義。（編輯：陳仁華）1130516