彰縣推急診應用程式 檢傷對接時間快3倍

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣消防局和彰基醫院合作，推出可傳輸急診病患資訊的應用程式，當病患被送到急診室時，只要用鏡頭掃描條碼，能直接輸入生命徵象、檢傷紀錄等資訊，檢傷對接時間快約3倍。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿說明，以往救護車載送急診病患到院後，需和醫護人員交接病患病況，紀錄到院後的各種資訊，像是生命徵象、檢傷紀錄、過去病史及意識狀態等，每名病人需耗時約20分才能完成。

彰基醫院急診暨重症醫學部主任林晏任說，紀錄如果沒有完成，救護車也沒辦法開走，所以常常會在車道排隊，甚至回堵。

林晏任指出，程式可把和病患有關的23項資料紀錄下來，產生病人獨特的條碼，程式有醫療級個資防護，只要用鏡頭掃描就輸入完成，交接時間從原本20分鐘縮短到約6分鐘左右，大為減少急診檢傷等候時間。

彰基表示，病患的基本資料、過往病史、檢傷分類及生命徵象等關鍵資訊都能自動導入平板電腦，省去以往手動輸入資料時間也減少手寫不清或錯誤造成資料錯誤，在急救現場，人員只需掃描條碼，即可迅速帶入資訊，不需要一直詢問現場醫護人員。

彰基醫院人員接受中央社記者電訪時說，目前程式只有醫院使用，不過其他醫院有興趣的話，可提供程式碼推廣。

彰縣消防局指出，這套系統實施後，獲得第一線消防人員好評，可看出出勤時間縮短成效，值得推廣到全台各縣市消防單位。（編輯：郭諭儒）1130503