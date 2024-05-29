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台南推漂流木再利用 兼顧環保與本土木工文化

2024/5/29 14:33（5/29 14:51 更新）
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台南市政府配合中央推廣利用疏伐木與漂流木，29日展示相關裝置藝術、家具及文創商品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月29日
台南市政府配合中央推廣利用疏伐木與漂流木，29日展示相關裝置藝術、家具及文創商品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府配合中央推廣利用疏伐木與漂流木，可用於製作裝置藝術、木藝品，以及室內裝飾壁板、家具及文創商品，協助發展本土木工和DIY文化，並為淨零排放貢獻力量。

台南市政府農業局今天在民治市政中心舉辦「推動國產材利用與漂流木再利用，助達淨零排放目標」記者會，說明漂流木撿拾規定及針、闊葉樹木材區別，並展示多項再利用製品。

台南市農業局指出，林業及自然保育署於111年修訂漂流木撿拾規定，從指定日起至下次颱風警報發布前皆可撿拾，撿拾規定也放寬，如屬未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，不論是否為貴重木，民眾可自由徒手撿拾。

農業局指出，為強化木材溯源管理，若撿拾漂流木有商業用途，應依森林法規定設置帳簿，並申請登錄「台灣林產品生產追溯系統」，取得條碼後才可販售。另外，透過森林經營疏伐撫育措施，可將疏伐木移出進行利用。

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農業局指出，漂流木和疏伐木再利用，不僅增加木材附加價值，還能推動本土木工和DIY文化，同時實現碳儲存淨零排放策略，一般來說，漂流木可用於製作裝置藝術和木藝品，疏伐木則可用於室內裝飾壁板、板凳、家具、組合玩具材料包及文創商品等。

農業局指出，透過政策和措施促進森林資源永續經營，同時減少碳排放，民眾在參與木材再利用過程中，可享受DIY樂趣，還能為淨零排放貢獻力量。（編輯：黃世雅）1130529

#台南市政府農業局
#漂流木
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