台南推動循環容器環保外送 117餐飲店家響應

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（中央社記者張榮祥台南20日電）餐飲外送平台興起，免洗餐具使用量大增，台南市推動餐飲店家循環容器環保外送服務；市府環保局統計，全市去年使用1萬5983組循環容器，目前已有117店家響應配合減塑。

市府環保局今天發布新聞稿指出，外食風氣興盛，免洗餐具使用量大增，衍生大量廢棄物，環保局媒合推動，如今全市37區已有117餐飲店家響應循環容器環保外送服務。

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環保局表示，今年截至10月31日，訂購者只要於用餐前5個工作日至「113年台南市環保外送」填寫訂購資料，平台就會提前將循環容器送到配合店家，店家使用循環容器盛裝餐點後外送，用餐完畢清空廚餘清潔，再由宅配人員於約定時間回收送至專業清洗廠商。

循環容器配送及清洗等費用，每組約新台幣30元，台南市今年採取使用者付費原則，由環保局部分補助，以每組20元提供，鼓勵市民多使用，繼而變成生活習慣，落實零廢棄願景。（編輯：陳仁華）1130520