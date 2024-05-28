台南間歇雨勢 新市台1線鳳凰木傾倒壓2車

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南多數行政區今天上午出現間歇性雨勢，新市區台1線旁1棵行道樹鳳凰木傾倒，壓到停放路旁2輛汽車，未造成人員傷亡，市府因應雨勢啟動20個抽水站運作，嚴陣以待。

台南不少地區自清晨起出現間歇性雨勢，新市區台1線大營段路旁1棵大鳳凰木疑似因土壤雨後鬆軟，連根拔起傾倒，造成停放在附近2輛汽車受損，並影響慢車道及外側車道通行，幸未波及其他行經車輛及人員，相關單位獲報後緊急前往處理。

另外，仁德區民安路二段附近部分地區，出現雨後路面積水，區公所緊急現勘，仁德區長黃素美說，初判因附近施作中的T幹線排水箱涵還未完工，宣洩不及導致，積水在雨勢暫歇後逐漸消退。

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台南市政府水利局發布新聞稿指出，因應此次梅雨鋒面，台南市應變中心於上午9時30分三級開設，並陸續有灣裡，安平等20站抽水站啟動抽水。

水利局指出，台南市轄內62座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中469台抽水機已預佈於易積淹水地區，並完成滯洪池預洩降作業，各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發予區公所及防災社區，視天氣及實際狀況使用。（編輯：李亨山）1130528