台南加強取締非法棄置 專案稽查光電案場已查257處

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市府加強針對非法棄置、污染土地執法重罰，今年主動啟動光電案場稽查專案，調查是否有不當行為，至今已巡查257處，預計3個月調查完畢，若有不法一律移送地檢署。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，隨著不肖業者非法棄置手法演變，環保局研擬精進各項稽查方法，以團隊分工合作方式提高查緝成效，更進一步用科技執法，為的就是揪出亂倒行為，伸張環境正義。

環保局表示，對於棄置場址，環保局要求行為人或地主在最短時間內清除完畢，近3年來已陸續移送76件至地檢署偵辦，對15家涉不法棄置清除機構祭出嚴厲處分廢證，嚴懲不肖業者。

環保局指出，非法棄置新增場址已由民國109年的137件減少至112年的52件，顯現跨域、跨局處並攜手中央權責單位源頭控管成效；另外，109年至113年4月底共解列312件，清理超過21萬公噸廢棄物，改善活化土地面積241公頃。

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環保局說明，今年啟動專案調查全台南市686處地面型光電案場，如發現疑似不當使用廢棄物再利用後產品，或其他廢棄物填土場域，一律開挖追查到底；若涉及刑責，將移送地檢署偵辦，目前已巡查257處，預計3個月調查完畢。

環保局指出，除了源頭管理，環保局輔導民間廢棄物處理機構及再利用機構增加去化管道及量能，並興建新一代城西焚化廠更新爐，以及資源回收細分類廠，分別預計於115、116年完工啟用，有助解決垃圾及廢棄物處理問題，達成資源再利用最大化目標。（編輯：陳仁華）1130519