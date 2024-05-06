台南永康焚化廠周邊排水改善 估保護25公頃區域

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府在永康焚化廠綠帶間增設抽排水設施，改善廠前王行東路時常在豪大雨時出現積淹水問題，工程近日完工，將於今年汛期開始運作，預計可保護周邊約25公頃地區。

台南市長黃偉哲今天前往視察表示，永康焚化廠前區域既有側溝通洪斷面不足，每逢豪大雨時常發生積淹水，嚴重影響交通及焚化廠清運作業，環保局編列新台幣7565萬元經費，委由水利局代辦包括抽水站等相關工程。

黃偉哲指出，將來若發生強降雨，抽水站即可啟動，讓王行東路、永康工業區及永康焚化廠區不再淹水，同時不影響垃圾清運及民眾通行。

黃偉哲說，施工過程衝擊當地道路使用，感謝地方民眾體諒，讓工程順利於汛期來臨前完成，抽水站新建後，可大幅改善周邊區域約25公頃積淹水情形。

水利局說明，工程於永康焚化廠綠帶區間增設抽排水設施，包含抽水站1座、2台抽水機，並沿王行東路下方設置壓力管涵總長約291公尺，宣洩永康焚化廠及王行東路逕流量至鹽水溪，解決區域遭遇豪大雨時發生積淹水情況。

水利局指出，工程採用近自然工法，降低鋼筋、混凝土用量，以石籠、拋塊石工法取代，打造友善生態環境並兼顧河川防洪需求。（編輯：郭諭儒）1130506