台南安平漁港跨港大橋動土 完善港區交通動線

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市安平漁港跨港大橋新建工程今天開工動土，預定民國116年底完工，將可完善安平港歷史風貌園區運輸網絡，紓解安平舊城區壅塞交通。

台南市長黃偉哲今天主持安平漁港跨港大橋新建工程開工動土，工程由安平區城平路跨越漁港航道銜接永華路，全長1010公尺，工程總經費新台幣23億4000萬元。

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黃偉哲指出，安平舊城區每逢假日人潮湧進，交通壅塞，跨港大橋將可紓解安北路進入安平舊城區車流，四草大道連通台86線快速道路也可分流市區台17線中華西路交通，且連結安平漁港兩岸帶狀的觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等景點。

台南市政府發布新聞稿指出，安平漁港跨港大橋採景觀橋設計，橋墩結合台江候鳥意象，且採輕量化鋼筋混凝土橋，橋梁上有人行道、觀景平台及夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益，預定116年底完工，以形成環形交通網，完善安平港區交通動線系統。（編輯：郭諭儒）1130503