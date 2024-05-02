台南新建榮家「安養健康園區」完工 6月底搬遷

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（中央社記者張榮祥台南2日電）兼具長照機能的台南榮家永康基地「安養健康園區」今年3月底完工，待驗收點交完成後，預定6月底完成搬遷。

台南市長黃偉哲今天視察台南新建榮家，盛讚規劃設計及服務功能，他表示，台南榮民之家新建工程是退輔會委託市府工務局興建，相較於民間安養機構高檔超值，收費親民，空間配置及設施全國首屈一指。

市府發布新聞稿指出，原位於台南文化中心附近的台南榮譽國民之家，屋舍老舊無法符合居住標準，國軍退除役官兵輔導委員會斥資新台幣16億4000萬元遷建於東區平實重劃區、永康區原網寮北營區等兩處，共規劃600個床位提供原榮家住民使用，也對外開放申請。

「東區平實基地」設有平實養護大樓及失智中心共450床，服務生活無法自理且需他人協助照顧長者，去年12月啟用，著重「安心老化」、「療癒環境」、「逃生避難」、「前瞻建築」等4個方向。

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「永康區網寮北基地」設有安養健康園區，分成夫妻房和單人房兩種房型共150床，提供具生活自理能力長者申請入住，又毗鄰高雄榮民總醫院台南分院，就近「醫養合一」，距離國1大灣交流道僅800公尺，方便家屬就近探望陪伴。

至於台南榮家舊址所屬「機35」機關用地遷建後，將透過都市計畫用地變更活化土地效益，開發具有帶動地方經濟與都市發展的產業，創造雙贏。（編輯：黃世雅）1130502