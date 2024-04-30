台南YouBike2.0估8月建置達500站 續改善車道環境

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南YouBike2.0營運啟用14個月，交通局統計全市建置439站，近390萬人次使用，估今年8月可達500站。台南市長黃偉哲表示持續改善現有自行車道環境，營造更安全騎乘環境。

黃偉哲今天主持市政會議，交通局專案報告指出，目前台南市YouBike2.0建置439站，分別有4330輛YouBike 2.0及500輛YouBike2.0E。

交通局預估今年8月建置可達500站，以重大市政建設、交通節點、學校周邊、行政機關及觀光景點等優先設站。如今交通節點設置34站，行政機關及醫療院所37站，學區、圖書館及補習班周邊79站，住宅區117站，公園132站，景點、夜市、商圈等40站。

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營運數據分析顯示，台南市YouBike2.0十大熱門站點，依序是台南車站（前站二）每天平均借用423次；台南車站（前站一）419次；新營車站375次；成大公園246次；台南車站（前鋒路）220次；台南二中181次；衛福部台南醫院178次；台南公園（台南轉運站）157次，赤崁樓150次，勝利路、大學路口144次。

黃偉哲表示，台南市去年被全球知名單車雜誌評比為世界前12大最適合騎乘單車城市，指示持續改善現有自行車道環境，爭取資源布建新自行車道，營造更安全騎乘環境。（編輯：郭諭儒）1130430