台南下半年芒果文旦產季 將推廣至日韓星北美等

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市全力擴展農漁產品外銷，市府農業局預估今年下半年芒果及文旦產季，將推廣至日本、韓國、新加坡、北美、紐西蘭等。

台南市長黃偉哲今天主持市政會議，農業局報告指出，台南市是果品重要產區，芒果及文旦年產量全國第1，鳳梨全國第2；中國近年常片面禁運，台南則致力於將果品外銷市場轉移到其他國家。

農業局表示，台南市去年在韓國、日本、新加坡及加拿大拓銷，今年持續推展到日本、韓國、新加坡、馬來西亞、北美、紐西蘭等，積極參與國際食品展、國外通路合作、國際行銷活動等。

農業局初步統計，國外參展業者今年已獲日本、新加坡及世界各大集團與通路商洽詢簽訂出口訂單，現場接單金額逾新台幣4億元，鳳梨鮮果接單突破3500公噸；加拿大訂單預定番石榴250公噸、鳳梨60公噸、火龍果30公噸，每月至少1貨櫃農產加工品輸往加拿大。

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台南市下半年是芒果及文旦產季，預定在日本、韓國、新加坡、北美、紐西蘭等國推廣。今年芒果外銷已有日本、新加坡、加拿大及韓國等商家詢價。另因應華人市場節慶需求，目前文旦已接獲新加坡4櫃，加拿大6櫃以上訂單，後續也將向日本市場推廣。

對於中國海關總署宣布將批准輸入符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品，黃偉哲樂見兩岸融冰，他希望中國消費者有機會品嘗鳳梨、芒果等台南優質農特產品。（編輯：李亨山）1130430