台南2男海上接駁運送中國鐵殼船毒品 二審加重判刑

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（中央社記者張榮祥台南29日電）林姓、李姓2男去年駕駛遊艇從台南出海，接駁來自中國鐵殼船約1公噸毒品，在高雄外海遭攔截逮獲，一審判刑12年、6年；全案上訴二審，台南高分院今天加重判刑16年、9年。全案可上訴。

高等法院台南分院今天宣判，林男涉犯共同運輸第二級毒品，累犯，判處有期徒刑16年；李男涉犯共同運輸第二級毒品，判處9年。

全案還有3名共犯，林男妻莊姓女子涉犯幫助私運管制物品進口未遂罪，上訴駁回，維持一審判處1年，緩刑5年；廖姓男子涉犯幫助私運管制物品進口未遂罪，上訴駁回，判處6個月，併科罰金新台幣5萬元。

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李姓男子涉犯幫助私運管制物品進口未遂罪，累犯，一審判處6個月，併科罰金5萬元，上訴二審，改以涉犯幫助運輸第二級毒品，累犯，判處3年。

林男、李男去年4月駕駛遊艇從台南安平商港出海，接駁運送中國鐵殼船毒品，包括甲基安非他命14麻袋（毛重278.03公斤、純質淨重19萬9465.6公克）、K他命32麻袋（毛重746.835公斤、純質淨重56萬3188公克）；啟程返航台灣途中，在高雄外海遭海巡署攔截逮捕送辦。扣押遊艇近日將在安平港拍賣。（編輯：陳仁華）1130529