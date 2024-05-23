腳綁安毒闖機場安檢 4嫌想趁花火節販毒牟利落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）航警局高雄分局日前安檢發現呂姓旅客姿勢怪異形跡可疑，經搜索發現腿部綁著2大包安非他命，經溯源逮獲同樣準備闖關前往澎湖花火節大賺一筆的吳姓主嫌，共逮4人送辦。

航空警察局高雄分局今年2月間發現呂姓男子走路姿勢怪異，形跡可疑，幸安檢人員眼尖發現異狀，經搜索發現呂男將毛重261.3公克的第2級毒品安非他命，以強力膠帶綑綁於大腿兩側，企圖以俗稱「空中飛人」方式闖關，躲避警方追查，從台灣將毒品運返澎湖販賣，警方當場人贓俱獲。

高雄分局今天發布新聞稿指出，警方經循線追查發現此案應為集團式犯案，經報請高雄地檢署指揮偵辦，會同高雄市政府警察局前鎮分局及澎湖縣政府警察局馬公分局共組專案小組向上溯源，埋伏跟監蒐證，掌握集團首腦吳姓主嫌及其共犯成員犯罪事證，隨即兵分多路分別在高雄及澎湖地區一舉拘提3名涉案共犯到案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，吳姓主嫌看好澎湖花火節將至遊客眾多，想趁機運毒到澎湖販賣大撈一筆，因此先教唆呂男攜毒闖關，失敗後更親自上陣冒險運毒，遭警方在其隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏安非他命（毛重77.06公克）所幸2次皆被警方及時發現，成功阻止毒品流入市面。

高雄分局呼籲，民眾切勿因好奇而接觸毒品，更不可以身試法，如涉及製造、運輸及販賣第2級毒品者，最高得處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1130523