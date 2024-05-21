港男跨境運毒桃機遭逮 大提琴內藏價值千萬大麻花

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（中央社記者葉臻桃園機場21日電）航警局今天表示，從事電梯維修工程師的香港籍歐陽姓男子，佯裝成音樂家替販毒集團運毒，在桃園機場被查獲，警方在大提琴內搜出市值新台幣上千萬元的大麻花，全案移送法辦。

警政署航空警察局今天向媒體表示，3月間與財政部關務署台北關在桃園國際機場查獲香港籍歐陽姓男子運毒。

航警局表示，21歲香港籍歐陽姓男子3月11日自泰國曼谷搭機來台時，由於託運行李影像可疑，航警局及台北關在歐陽姓男子領取行李要通關時攔查，從託運的大提琴中查獲夾藏的第二級毒品大麻花共計10.162公斤，市值新台幣上千萬元。

警方調查，歐陽姓男子在香港從事電梯維修工程師，月薪約港幣3萬元（近新台幣12萬元），但因沉迷於股票、投資失利欠債，在友人引薦下進行高報酬的帶貨工作，先是至販毒集團上游指定的泰國飯店帶取夾藏毒品的大提琴後才搭機來台。

警方表示，全案在偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，後續經裁定羈押禁見。（編輯：李錫璋）1130521