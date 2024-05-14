加拿大女子假觀光真運毒 航警與台北關攜手逮人

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）航空警察局今天表示，23歲的加拿大籍A女日前以觀光名義來台，卻在桃機遭航警與台北關於托運行李搜出重25.3 公斤第三級毒品愷他命，全案以違反毒品危害防制條例送辦。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關3月23日在桃機，破獲販毒集團利用外籍人士，以觀光名義夾藏毒品來台，當場緝獲加拿大籍A女，並查扣第三級毒品愷他命重25.3 公斤，市價逾新台幣千萬元。

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李維佳說，經專案小組追查得知，A女是受當地運毒集團利誘，以2.5萬元加幣（約合新台幣60萬元）為酬庸，因此假借觀光名義搭機來台，還在行李中放置了5大包、總重25.3公斤愷他命，預計下機後自行前往飯店入住，再依照運毒集團指示交付毒品。

李維佳指出，A女自以為神不知鬼不覺，但由於運毒手法粗糙，一入境就遭眼尖的安檢與海關人員攔獲，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦並於近日起訴。（編輯：張銘坤）1130514