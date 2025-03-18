無業男海外求職疑遭詐 航警報到櫃檯攔截阻止

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）台中市1名失業男子受網路廣告吸引，雖不知工作內容，仍接受陌生人提供免費機票赴泰國工作，經家人報案才由航警在報到櫃檯前攔截，苦心勸說下男子打消念頭並由家人帶回。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳今天接受媒體聯訪表示，13日接獲台中市警局通報表示，29歲張男疑遭詐騙將出境，父母心急如焚，航警依循相關線索，同日在桃機第一航廈報到櫃檯尋獲張男，男子對出國目的地及事由語焉不詳，僅說是前往曼谷找友人遊玩，對於細節不願多談。

李維佳說，在警方持續勸說追問下，張男才坦承，是在社群媒體IG（Instagram）上看到海外求才廣告，雖不了解實際工作內容及期程，但仍應徵前往國外工作，機票也是由不認識的介紹人代為付款，警方同時聯繫家屬透過親情攻勢勸說，再提供海外求職詐騙案例，張男才取消出國行程。

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航空警察局員警與張男訪談得知，男子自稱與家人感情冷淡，且長期無工作收入，無意間從網路上看到海外工作機會，既可出國遊玩又可賺錢，並提供食宿及免費機票等條件誘惑因此答應前往，所幸航警即時攔阻，才未造成憾事，後續由張男親友陪同下返家，警方將掌握相關情資持續追查。

航警局呼籲國人，切勿輕信宣稱東南亞等海外高薪工作，以及包吃包住等話術的廣告；民眾務必提高警覺確實查核訊息來源及內容真偽，同時多留意家人狀況，以免遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，更須付出大筆金錢贖身得不償失。（編輯：林恕暉）1140318