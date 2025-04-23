牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）檢調獲報，牙醫診所潘姓院長等人涉嫌以不實治療計畫，協助中國人來台觀光、打工與性交易。北檢今天指揮台北市調處發動搜索，約談潘女及旅行社人員等10名被告說明。

檢調獲報，潘姓女子經營的牙醫診所為衛生福利部「醫療服務國際化轉型推動計畫」的會員機構，民國111年12月至112年5月間，為新冠肺炎疫情期間，中國與台灣之間境管限制，潘女涉嫌協助中國人非法入台。

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檢調查出，潘女與診所內另一名牙醫，涉嫌出具不實牙齒治療計畫表，並透過旅行社負責人徐女、向男合作代辦，使600多名中國人表面上來台治療牙齒，實際上從事非法觀光、打工與性交易等。

台北地檢署今天指揮內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊、法務部調查局台北市調查處執行搜索9處，預計訊問潘女、徐女及向男共10名被告，全案朝違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書等罪方向偵辦。（編輯：蕭博文）1140423