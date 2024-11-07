假觀光來台真詐騙 馬來西亞籍車手苗栗落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣警察局刑警大隊今天表示，32歲馬來西亞籍余姓男子以觀光名義入境「短期打工」從事詐騙車手，於面交取款後遭警方逮捕；累計今年迄今，已在縣內查獲37名外籍車手。

苗栗縣警察局刑警大隊大隊長張瑋倫指出，外籍來台的華人車手日漸增多，有別於以往外籍車手多來自越南、印尼等地，近期則陸續有馬來西亞、香港籍華人犯嫌落網。

縣警局統計113年截至目前共計查獲37名外籍車手，其中越南籍32人、印尼籍1人、馬來西亞籍2人、香港籍2人。研判詐騙集團與人蛇集團鎖定東南亞華人，先在當地發出求職廣告，佯稱高薪來台擔任「跑業務」或行政工作等短期打工，並提供福利、食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

張瑋倫說，10月下旬即接獲線報，通霄鎮有疑似詐騙車手面交取款，警方隨即派員跟蹤尾隨，在頭份交流道附近攔查到擔任取款車手的馬來西亞籍余姓男子（32歲）以及負責監控的31歲蘇姓男子，當場起獲做案用手機3支及新台幣53萬元贓款等犯罪證物，隨後帶返偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，扣案的53萬元贓款為1名女性被害人透過網拍團購物品，誤信詐騙集團低價攻略誘惑，要求預付大量團購保證金款項始如期出貨，並以各種話術要求被害人與車手面交；余、蘇2男遭查獲後報請苗栗地檢署檢察官吳宛真指揮，依詐欺、人口販運防制法等罪嫌移送偵辦。

張瑋倫表示，詐團往往以優厚福利、待遇，吸收外籍青年以觀光名義入境來台「短期打工」犯案，事實上，擔任線上車手落網機率極高，以為是好康工作，實則得不償失，警方除持續追查幕後的詐騙集團，也呼籲民眾，遇有可疑情事，立即撥打165反詐騙專線或110求證。（編輯：方沛清）1131107