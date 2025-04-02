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詐賭糾紛引桃園苗栗兩地幫派鬥毆 警掃蕩逮9嫌

2025/4/2 18:36
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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）警方今天表示，桃園幫派份子3月間到苗栗賭場詐賭引發兩地幫派糾紛鬥毆槍擊，經刑事局與苗栗、桃園警方共組專案小組發動多波搜索掃蕩，查獲賭場金主、幫派份子等9嫌送辦。

苗栗警方指出，中壢區潘姓幫派份子等5人3月初前往苗栗市地下賭場賭博，因涉詐賭被抓包遭毆，潘男等人當晚以籌措和解金為由脫身，隔日凌晨卻從桃園糾眾持刀械南下苗栗報復，造成苗栗賭場5人輕重傷；3月28日吳姓男子（19歲）涉持槍前往桃園市平鎮區高雙路1處民宅掃射，幸無人傷亡，吳男隨後回到苗栗向警方自首。

苗栗縣警察局刑警大隊大隊長張瑋倫今天表示，此案源於兩地幫派份子在賭場糾紛引發雙方暴力鬥毆、槍擊事件，案發後由刑事警察局與桃園市警察局、苗栗縣警察局共同組成專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

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專案小組於3月20日及4月1日分別在苗栗縣苗栗市及桃園市多處竹聯幫信堂、天道盟同心會堂口會所據點，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提掃蕩行動，查獲金主、幹部等幫派分子共9人，並查扣賭具、球棒、刀械及大量毒品等贓證物。

張瑋倫指出，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序、賭博、毒品、殺人未遂等罪嫌移請檢方偵辦。此外，警方跨區聯防，堅守暴力零容忍態度，對於暴力犯罪行為絕不寬貸，後續將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩犯罪組織及其依附相關行業。（編輯：戴光育）1140402

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